Großeinsatz für Rettungskräfte in Ehrwald: Segelflieger in der Mieminger Kette abgestürzt

Ein Segelflieger ist am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Mieminger Kette im Bereich Breitenkopf bei Ehrwald abgestürzt. Nach ersten Informationen soll er gegen eine Felswand geprallt sein. Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte aus Ehrwald und Telfs ist auf dem Weg zur Unglücksstelle. Auch der Polizeihubschrauber Libelle ist vor Ort und bringt die Retter sowie schweres Gerät hinauf.