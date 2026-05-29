Infobus in Tirol
Wenn Gurken schneiden zur Herausforderung wird: Multiple Sklerose mit VR-Brille erfahren
Der Infobus zu Multiple Sklerose macht am 29. Mai in Schwaz einen weiteren Stopp. In Innsbruck hat er am 28. Mai noch bis 16.30 geöffnet.
© Axel Springer
Zum Welt-MS-Tag am 30. Mai macht ein Infobus mit VR-Brille und interaktiven Stationen erlebbar, was für viele Patienten mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems Alltag ist. Am Donnerstag hielt er in Innsbruck, am Freitag wird er in Schwaz stehen.