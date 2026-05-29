Infobus in Tirol

Wenn Gurken schneiden zur Herausforderung wird: Multiple Sklerose mit VR-Brille erfahren

Der Infobus zu Multiple Sklerose macht am 29. Mai in Schwaz einen weiteren Stopp. In Innsbruck hat er am 28. Mai noch bis 16.30 geöffnet.
© Axel Springer
Hannah Purner

Von Hannah Purner

Zum Welt-MS-Tag am 30. Mai macht ein Infobus mit VR-Brille und interaktiven Stationen erlebbar, was für viele Patienten mit der Erkrankung des zentralen Nervensystems Alltag ist. Am Donnerstag hielt er in Innsbruck, am Freitag wird er in Schwaz stehen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162