„WeitSichtFrau“ startet: Mehr als 100 Frauen vernetzen sich in Kirchbichl

Ein neues Frauennetzwerk feierte kürzlich seinen erfolgreichen Auftakt. Über 100 Frauen waren beim Kick-Off von „WeitSichtFrau“ dabei, auch Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) war unter den Anwesenden.

Kirchbichl, Hopfgarten – Die Initiative „WeitSichtFrau“ richtet sich an Frauen, die ihren eigenen Weg gehen wollen: Sie soll ihnen Rückhalt geben und neue Kontakte ermöglichen, heißt es in einer Aussendung nach der Auftakt-Veranstaltung in der vergangenen Woche. Die Gründerinnen Andrea Aldosser und Andrea Weiskopf zeigten sich vom großen Interesse erfreut, sie spürten bei den Teilnehmerinnen "viel Kraft, Energie, Mut und Erfahrung".

Auch Landesrätin Eva Pawlata (SPÖ) war bei dem Treffen anwesend, nachdem sie an dem Tag gemeinsam mit SPÖ-Bezirksvorsitzenden Christian Kovacevic eine Tour durch unterschiedliche Sozialeinrichtungen im Bezirk Kufstein unternommen hat und sich auch diesen Termin nicht entgehen gelassen hatte. Pawlata lobte beim Treffen die Bedeutung des neuen Netzwerks und betonte, dass beim Thema Gleichstellung noch viel zu tun sei.

Eigene Ziele nicht aus den Augen verlieren

Sie unterstrich die Bedeutung von Vernetzung: „Beim Thema Gleichstellung und Chancengleichheit gibt es noch viel zu tun. Umso mehr freut es mich, dass es gelungen ist, diesen Verein aufzubauen.“ Denn Netzwerken ist ein wichtiger Punkt, so die Landesrätin: „Männer wissen, dass sie sich Zeit für Vernetzung nehmen dürfen. Frauen hingegen kümmern sich um Familie, Kinder, Partner und ihr soziales Umfeld. Sie verlieren dabei sich selbst und auch oft ihre eigenen Ziele aus den Augen.“

Das Angebot von „WeitSichtFrau“ basiert laut Aussendung auf fünf Säulen: Beruf, finanzielle Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung sowie mentale und körperliche Gesundheit. Es soll Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen niederschwellig stärken und Orientierung bieten, heißt es von den Initiatorinnen.

Die Auftakt-Veranstaltung war gut besucht, der nächste Termin ist bereits am 18. Juni. © WeitSichtFrau

Das Projekt wird als LEADER-Projekt vom Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen gefördert. Es erhält Fördermittel von Land, Bund und der Europäischen Union. „Es braucht deutlich mehr Diversität in Führungsebenen. WeitSichtFrau sehe ich als Türöffner, Ideenbörse und als wertvollen Pool an Mentorinnen. Es freut mich, dass wir dieses Projekt als LEADER-Region umsetzen können“, betonte Regionalmanagement Kitzbüheler Alpen Geschäftsführerin Elfriede Klingler.

"Selbstfürsorge – Selbstführung" am 18. Juni

Keynote-Speakerin Manuela Kamper inspirierte die Anwesenden mit ihrer Lebensgeschichte. Ihr Vortrag „She means Business“ ermutigte die Frauen, Entscheidungen zu treffen und den ersten Schritt zu wagen.

Für die kommenden Wochen und Monate sind weitere Angebote geplant. Dazu gehören Workshops, Impulsvorträge und Get-togethers. Die über hundert anwesenden Frauen quittierten dies mit Applaus. Der nächste Termin am 18. Juni dreht sich um das Thema "Selbstfürsorge – Selbstführung" ist bereits für den 18. Juni 2026 angesetzt.

Der Workshop mit Andrea Aldosser regt dazu an, eigene Muster bewusster wahrzunehmen, Energieräuber zu erkennen und neue Wege für mehr Klarheit, Leichtigkeit und Selbstbestimmung zu entdecken. Mit praxisnahen Impulsen, Reflexionsübungen und alltagstauglichen Tools. Dauer: Vier Stunden. Beginn ist um 16 Uhr in den Räumlichkeiten von WeitSichtFrau, Meierhofgasse 9, 6361 Hopfgarten. Selbstkostenbeitrag: 49 Euro. Anmeldung unter office@weitsichtfrau.at oder per Nachricht an 0664 75552461. (TT.com)