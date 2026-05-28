Mysteriöser Brand in Innsbruck: Mieter löschte Feuer selbst und ging schlafen

Ein mysteriöser Brand an einer Wohnungstür in Innsbruck hat in der Nacht auf Donnerstag hohen Sachschaden verursacht. Der 43-jährige Bewohner bemerkte das Feuer selbst und löschte es, ging jedoch ahnungslos schlafen.

Innsbruck – Ein Brand an der Innentür einer Wohnung in Innsbruck hat in der Nacht auf Donnerstag einen hohen Sachschaden verursacht. Der 43-jährige Bewohner der Wohnung meldete gegen 8.30 Uhr, dass er bereits gegen 1 Uhr einen Brand an seiner Wohnungstür bemerkt und selbst gelöscht hatte. Ohne sich weitere Gedanken um die Ursache zu machen, legte er sich anschließend schlafen.

Am Morgen wurde der Mann von Nachbarn auf das verrauchte Treppenhaus und die verbrannte Außenseite seiner Wohnungstür aufmerksam gemacht. Die herbeigerufenen Brandermittler der Polizei stellten fest, dass der Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine brennbare Flüssigkeit ausgelöst wurde, die vor der Wohnungstür platziert worden war.