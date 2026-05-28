Termin ist fixiert: Oberster Gerichtshof beschäftigt sich mit erster Benko-Verurteilung

Zweimal ergingen für René Benko am Innsbrucker Landesgericht bislang Schuld- und Freisprüche wegen betrügerischer Krida. Nun landet der erste Fall rund um eine 300.000 Euro-Schenkung an dessen Mutter nach Nichtigkeitsbeschwerden von Verteidigung und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits im Juli vor dem Obersten Gerichtshof.