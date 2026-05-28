Ersturteil am Prüfstand

Termin ist fixiert: Oberster Gerichtshof beschäftigt sich mit erster Benko-Verurteilung

Verteidiger Norbert Wess (l.) fordert in seiner Nichtigkeitsbeschwerde einen Freispruch für Benko von betrügersicher Krida.
© Rita Falk
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Zweimal ergingen für René Benko am Innsbrucker Landesgericht bislang Schuld- und Freisprüche wegen betrügerischer Krida. Nun landet der erste Fall rund um eine 300.000 Euro-Schenkung an dessen Mutter nach Nichtigkeitsbeschwerden von Verteidigung und Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bereits im Juli vor dem Obersten Gerichtshof.

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