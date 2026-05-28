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Körperlicher Einbruch
Hitze-Drama um Superstar Sinner bei den French Open
© ALAIN JOCARD
Von Daniel Suckert
Topfavorit Jannik Sinner hat bei den French Open nach einem körperlichen Einbruch sensationell in der zweiten Runde verloren.
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