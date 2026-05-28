Blocco totale al Brennero: Ecco cosa devono sapere i viaggiatori

Sabato, sulla tratta del Brennero, si verificheranno pesanti limitazioni al traffico. La causa è la manifestazione sull'autostrada del Brennero, che comporterà un blocco totale di otto ore dell‘importante arteria di traffico nord-sud. Ecco cosa devono sapere ora viaggiatori e residenti sui dettagli delle chiusure, sui controlli e sul piano di emergenza delle autorità.

Cosa succede il 30 maggio?

Sabato, dalle 11 alle 19, si terrà una manifestazione sull'autostrada del Brennero (A13). La causa è un'assemblea indetta dal sindaco di Gries. La manifestazione è contro l'estremo carico di traffico e le sue conseguenze per i residenti della Wipptal.

L'A13 sarà chiusa tra la barriera di Schönberg e il Brennero. Inoltre, durante la manifestazione, sarà in vigore un blocco totale dell'intero corridoio del Brennero per il traffico di transito. Si prevede che più di 30.000 veicoli saranno interessati da questa misura.

Quali strade sono interessate dalle chiusure e quando?

Le chiusure interessano diverse importanti arterie di traffico. L'autostrada del Brennero (A13) sarà completamente chiusa a partire dal casello di Schönberg tra le 11 e le 19.

Nello stesso periodo, anche la Brennerstraße (B182) e la Ellbögenstraße (L38) saranno chiuse a tutto il traffico di transito. Anche la Stubaitalstraße (B183) sarà utilizzabile in quel giorno solo per il traffico di destinazione e di origine. Questo per evitare che gli utenti della strada tentino di aggirare il casello di Schönberg attraverso questa via.

Secondo il governo, ci si dovrà aspettare un aumento del traffico e relativi ritardi sulle tratte interessate non solo durante queste otto ore, ma per tutto il giorno e anche prima e dopo il 30 maggio.

Sul versante italiano, il traffico sulla corsia nord della A13 sarà bloccato già a partire dalle 10.30 a Vipiteno, presso il relativo casello. I veicoli saranno deviati lì fino alle 20. Se la coda al casello di Vipiteno dovesse diventare troppo lunga, il traffico sarà deviato già a Varna dalla polizia stradale. Se anche lì si formerà una lunga coda, la deviazione avverrà a Chiusa e, in caso di ulteriore congestione, progressivamente più a sud.

Chi è interessato dai blocchi stradali?

Le chiusure riguardano l'intero traffico di transito motorizzato. Viaggiatori in auto, camper, autobus e motociclette, sia in viaggio verso sud o sia di ritorno, non potranno attraversare il Brennero durante questo periodo.

Inoltre, a partire dalle 9, sarà in vigore un divieto di circolazione per i camion in transito di peso superiore a 7,5 tonnellate. Non è possibile deviare sulla rete stradale secondaria.

Posso attraversare il Brennero per andare in Alto Adige durante questo periodo?

No. Dalle 11 alle 19 il traffico di transito è bloccato sull'intero Corridoio del Brennero.

Posso attraversare il Brennero provenendo dall'Alto Adige durante questo periodo?

Nemmeno. Dalle 11 alle 19 il traffico di transito è bloccato sull'intero Corridoio del Brennero.

I ciclisti possono passare il Brennero?

Sì, secondo la polizia i ciclisti sono esenti dal blocco. Possono utilizzare la Strada del Brennero per attraversare il passo dall'Austria all'Italia e viceversa. Tuttavia, per motivi di sicurezza, tra le 11 e le 19, sarà in vigore un divieto di circolazione per le biciclette sul tratto della Strada del Brennero tra il ponte Stefansbrücke e l'uscita di Schönberg nella Stubaital. Come percorsi alternativi sono disponibili, in particolare, la Strada di Ellbögen e la pista ciclabile Stubai-Radroute 19.

È possibile per gli automobilisti aggirare le chiusure tramite strade secondarie?

No, non sarà possibile una deviazione locale. La chiusura delle strade statali e provinciali ha proprio lo scopo di impedirlo, per evitare la paralisi su queste vie. La polizia controllerà rigorosamente il rispetto dei divieti.

Ci sono eccezioni per residenti o turisti nella regione?

Sì, il cosiddetto „traffico in direzione della destinazione o di provenienza“ è esente dalla chiusura delle strade provinciali (B182, L38, B183).

Cosa si intende per „traffico in direzione della destinazione o di provenienza“?

Si parla di traffico in direzione della destinazione o di provenienza quando si può dimostrare che la destinazione o il punto di partenza del viaggio si trova nelle valli tirolesi di Wipptal, Gschnitztal, Navistal, Obernbergtal, Schmirntal o Valsertal – ad esempio residenza, luogo di lavoro o consegna. Ciò significa che chi ha prenotato un hotel lì, vuole visitare la famiglia, deve recarsi da un medico o consegnare merce, può utilizzare le strade provinciali. Tuttavia, tali viaggi devono essere comprovati in modo credibile in caso di controllo.

Come verrà controllato?

Numerosi agenti di polizia saranno in servizio nelle valli di Wipptal e Stubaital. Solo chi potrà dimostrare in modo credibile di avere una destinazione in una delle due valli potrà passare. Tutti gli altri saranno respinti. La prova può essere fornita, ad esempio, tramite conferme di prenotazione, certificati del datore di lavoro, conferme di appuntamenti o documenti di consegna.

Esistono percorsi alternativi?

Non proprio. In generale viene consigliato a tutti i viaggiatori in transito di evitare ampiamente Tirolo in questa giornata. Alternative possibili, ma anch'esse molto congestionate, sono i percorsi attraverso la Svizzera (Passo del San Gottardo o del San Bernardino) o, all'interno dell'Austria, l'autostrada dei Tauri (A10), l'autostrada del Pyhrn (A9) o la Felbertauernstraße. Anche qui, però, c'è da aspettarsi sovraccarico e traffico intenso.

Anche il traffico ferroviario è interessato?

No. Il traffico ferroviario non è interessato dalle chiusure o dalle limitazioni. È possibile viaggiare in treno regolarmente attraverso il Brennero. In caso di cancellazioni dei treni Railjet o Eurocity sul Brennero, non sarà possibile istituire un servizio di autobus sostitutivo a causa della chiusura stradale. In tal caso, i passeggeri potranno utilizzare i treni regionali, nei limiti dei posti disponibili. Le ÖBB consigliano di effettuare una prenotazione del posto in anticipo.

Gli ospiti possono partire dal Tirolo o arrivare il 30 maggio?

Sì. L'arrivo e la partenza sono possibili normalmente. Tuttavia, bisogna aspettarsi ritardi nel traffico. Si consiglia, se possibile, di evitare di arrivare o partire in questa giornata.

I pullman e i gruppi possono arrivare in Tirolo?

Sì. Anche questo è possibile normalmente. Tuttavia, bisogna aspettarsi ritardi nel traffico.

Devo informare il mio hotel se sono in ritardo?

Non è necessario, ma è consigliabile. Il Land Tirolo consiglia di avvisare in anticipo, soprattutto in caso di arrivo posticipato o se la struttura non dispone di una reception aperta 24 ore su 24.

Ulteriori informazioni Maggiori informazioni sulla manifestazione al Brennero da parte del Land Tirol sono disponibili QUI.

Cosa succede in caso di emergenza medica nell'area chiusa?

Secondo le autorità, l'assistenza è garantita. I veicoli di emergenza dei soccorsi e della polizia possono utilizzare l'autostrada del Brennero, ad esempio per trasportare rapidamente i pazienti in ospedale. Nell'area diretta della manifestazione, sarà inoltre mantenuto un corridoio apposito per i mezzi di soccorso. La Croce Rossa aumenterà inoltre significativamente la sua presenza sul posto.

Cosa devo fare se rimango bloccato in coda?

Rimanere calmo, formate tempestivamente un corridoio di emergenza, seguite le istruzioni delle forze dell'ordine, rimanete sulla rete stradale principale ed evitate deviazioni su strade secondarie.

Mi verrà rimborsata la vignetta già pagata?