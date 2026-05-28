So viel Zuspruch wie seit zehn Jahren nicht mehr: Stadtlauf knackt wieder den 2000er

Nach gut zehn Jahren Pause steigt der Innsbrucker Stadtlauf (Sonntag) wieder in alte Sphären auf. OK-Chef Dieter Hofmann sieht darin den Trend bestätigt. Gelaufen wird mit großem Andrang auch in Tannheim und Zirl.

Der einstige Termin zu Pfingsten, die Covid-19-Phase, der Trend zum Trailrun – das alles hatte dem Innsbrucker Stadtlauf über die vergangenen Jahre zugesetzt. Doch mehr und mehr rückte das beliebte Event in der Landeshauptstadt wieder in den Fokus der Laufgemeinde – und bei der 41. Auflage am Sonntag (ab 10 Uhr) darf man sich über eine Teilnehmerzahl freuen, die man seit gut zehn Jahren nicht mehr hatte.

„Über alle Bereiche und Läufe hinweg werden wir über 2000 Starter haben“, sagt OK-Chef Dieter Hofmann und ergänzt: „Das bestätigt den Trend, der europaweit zu beobachten ist. Das Interesse am Volkslauf steigt wieder.“ Zu spüren ist das vor allem bei den Studierenden und jüngeren Leuten. Aus den rund 30 teilnehmenden Nationen sind immer mehr Läufer zwischen 25 und 35 Jahre alt, mittlerweile stellen sie sogar die stärkste Gruppe. „Da verzeichnen wir starke Zuwachsraten. Aber auch bis zu den 60-Jährigen hinauf sind wir stark vertreten“, sagt Hofmann, der den Trend zum Trailrun (8500 Starter beim Innsbruck Alpine Trailrun Festival) als ungebrochen anerkennt.

Ein Plus beim Stadtlauf ist wie bei fast allen Events auch das Spektrum an Bewerben mit Genuss-, Staffel- oder Familienlauf. Hofmann: „Da ist für jeden was dabei.“

Seen-Lauf Tannheimer Tal: So groß wie nie ist heuer der Andrang beim Lauf-Event morgen und am Samstag im Tannheimer Tal. Mit den Kinderläufen stehen insgesamt sieben verschiedene Bewerbe zur Auswahl, angesagt haben sich dazu mit 1700 Startern so viele wie nie zuvor. Die Hauptbewerbe sind ausverkauft, darunter auch die 25 Kilometer lange Trailrun-Strecke mit rund 1500 Höhenmetern. Anmeldungen für die Kinder- und Schüler-Bewerbe sind jedoch noch möglich.

Zirler Marktlauf: Großer Beliebtheit in einem kleineren Rahmen erfreut sich der Straßenlauf am Samstag (ab 14.30 Uhr). Bei der zehnten Jubiläums-Auflage wartet wieder der klassische 10-Kilometer-Lauf über fünf Runden im Zentrum von Zirl. Dazu gibt es die 6,8 km sowie die Mannschafts- und Nachwuchs-Bewerbe.