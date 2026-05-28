Rennradgruppe nahm Fahrbahn ein: Mädchen stürzten in Ampass bei Ausweichmanöver

Weil ihnen eine große Rennradgruppe entgegenkam, stürzten am Dienstag eine 15- und eine 16-Jährige (Sozius) mit ihrem Moped. Von den RadfahrerInnenn blieb jedoch niemand stehen, stattdessen setzten alle ihre Fahrt fort.

Die 15-Jährige war gemeinsam mit der 16-Jährigen gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Ampass auf der Straße zum „Taxer Hof“ unterwegs. Die rund 10-köpfige Rennradgruppe dürfte sich laut den beiden Mädchen über die gesamte Fahrbahnbreite erstreckt haben. Die Mopedlenkerin versuchte noch auszuweichen, kam dabei jedoch zu Sturz.

Die beiden Mädchen begaben sich mit Verletzungen unbestimmten Grades selbständig ins Landeskrankenhaus nach Hall.