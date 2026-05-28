Unterbrechung aufgehoben: Züge zwischen Telfs und Zirl fahren wieder

Jene Menschen, die am Donnerstagabend zwischen Telfs-Pfaffenhofen und Zirl den Zug nutzen wollten, mussten kurzzeitig auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. Wegen einer Oberleitungsstörung waren zwischen 17.30 und 18.05 Uhr keine Fahrten auf dieser Strecke möglich. Mittlerweile ist die Sperre wieder aufgehoben.

Fernverkehrszüge warteten die Sperre ab. Für S-Bahnen und den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die ÖBB baten darum, 30 Minuten mehr Reisezeit einzuplanen oder auf alternative Reisemöglichkeiten auszuweichen.