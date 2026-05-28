Turbulente „Aktuelle Stunde“
„Inszenierung“ und „Intransparenz“: Polit-Stil der Innsbrucker Stadtregierung in der Kritik
Das Klima zwischen Regierung und Opposition ist teils schwer gestört – wer daran die Hauptschuld trägt, war eines der zentralen Themen in der Debatte.
© Liebl
„PR-Show“, „Selbstinszenierung“, „Drüberfahren“: In der Aktuellen Stunde des Innsbrucker Gemeinderates musste die Dreierkoalition am Donnerstag massive Oppositionskritik in Sachen politischer Stil und Kommunikation einstecken. Doch auch das „Neue Innsbruck“ bekam heftige Seitenhiebe ab.