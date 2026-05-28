Turbulente „Aktuelle Stunde“

„Inszenierung“ und „Intransparenz“: Polit-Stil der Innsbrucker Stadtregierung in der Kritik

Das Klima zwischen Regierung und Opposition ist teils schwer gestört – wer daran die Hauptschuld trägt, war eines der zentralen Themen in der Debatte.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

„PR-Show“, „Selbstinszenierung“, „Drüberfahren“: In der Aktuellen Stunde des Innsbrucker Gemeinderates musste die Dreierkoalition am Donnerstag massive Oppositionskritik in Sachen politischer Stil und Kommunikation einstecken. Doch auch das „Neue Innsbruck“ bekam heftige Seitenhiebe ab.

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