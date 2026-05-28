Schuppen stand in Landeck in Vollbrand: Akku von Rasenmäher wohl ursächlich

Es war am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, als ein Geräteschuppen in Landeck Feuer fing. Die Nutzerin des Schuppens gab an, etwa eine halbe Stunde zuvor ihren akkubetriebenen Rasenmäher dort an den Strom angeschlossen zu haben. Ein Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Akku wird vermutet.