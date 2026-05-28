Vereitelter Swift-Anschlag: 21-Jähriger und Mitageklagter müssen mehrere Jahre in Haft

Wien - Am Donnerstagabend ist der 21-jährige Angeklagte am Landesgericht Wiener Neustadt von einem Geschworenengericht für den geplanten Anschlag auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien schuldig gesprochen worden. Er hat 15 Jahre Haft ausgefasst. Der 21-Jährige und der Mitangeklagte, welcher zu 12 Jahren Haft verurteilt wurde, wurden auch wegen Beitrags zum Mordversuch verurteilt, weil sie ein weiterer Mann bei einer terroristischen Messerattacke in Mekka bestärkt haben soll. Als Teil einer Terrorzelle hatten die drei Anschläge in Mekka, Istanbul und Dubai geplant.

Während die beiden Angeklagten unverrichteter Dinge nach Österreich zurückkehrten, stach der dritte im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat auf einen Sicherheitsbeamten vor der Kaaba ein. Er sitzt seitdem in Saudi Arabien in Haft und wartet auf den Ausgang seines von den saudischen Behörden geführten Strafverfahrens. Unterstützt haben sollen ihn die beiden Angeklagten etwa in stundenlangen Telefonaten in den Tagen vor dem Anschlag.