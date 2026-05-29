Blue-Origin-Rakete bei Test auf der Startrampe explodiert

Eine Rakete des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist Medienberichten zufolge bei einem Test auf der Startrampe explodiert. Die Explosion der New-Glenn-Rakete habe sich auf dem Raumfahrtstützpunkt Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ereignet, berichteten US-Medien am Donnerstag. Das Unternehmen von US-Milliardär Jeff Bezos meldete zunächst lediglich eine "Anomalie" während eines Raketentests.

In einer kurzen Erklärung von Blue Origin im Onlinedienst X wurde zudem betont, dass es keine Vermissten unter dem an dem Test beteiligten Team gebe. "Wir haben während des Zündungstests eine Anomalie festgestellt", hieß es. "Das gesamte Personal wurde gezählt."