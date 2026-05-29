Landesgericht zeigte Nachsicht gegenüber zornigem Tiroler Bauern

Ein Landwirt verlor angesichts eines Dauerfalschparkers, der dessen Hofausfahrt verstellt hatte, im März etwas die Contenance. Mutwilliges Zufahren mit dem Traktor auf das abgestellte Fahrzeug und angezeigte schwere Körperverletzung sah das Gericht aber weder als sicher erwiesen, noch einer Vorstrafe würdig.