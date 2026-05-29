Falschparker zeigte an
Landesgericht zeigte Nachsicht gegenüber zornigem Tiroler Bauern
Ein Falschparker versperrte einem Tiroler Landwirt die Zufahrt zum Feld. Direkt bei der Hofausfahrt kam es zum Streit. (Symbolbild)
© Thomas Böhm
Ein Landwirt verlor angesichts eines Dauerfalschparkers, der dessen Hofausfahrt verstellt hatte, im März etwas die Contenance. Mutwilliges Zufahren mit dem Traktor auf das abgestellte Fahrzeug und angezeigte schwere Körperverletzung sah das Gericht aber weder als sicher erwiesen, noch einer Vorstrafe würdig.