Vor Totalsperre am Samstag: Staus und Verzögerungen auf der Brennerautobahn

Innsbruck – Im Vorfeld der Totalsperre am Samstag kam es Freitagfrüh zu Stau und Zeitverlusten auf der Brennerautobahn (A13). Schon um 7 Uhr wurden Zeitverluste von bis zu einer Stunde gemeldet. An mehreren Stellen war die Verkehrsbelastung laut ÖAMTC zu hoch.

Grund dafür dürften wohl unter anderem Reisende sein, die aufgrund der Demo auf einen anderen Tag ausweichen. Die A13 wird am Samstag von 11 bis 19 Uhr zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner gesperrt sein. Zudem gilt während der Demo eine Vollsperrung des gesamten Brennerkorridors für den Durchzugsverkehr. Mehr als 30.000 Fahrzeuge werden voraussichtlich davon betroffen sein. (TT.com)