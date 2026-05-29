Eigenheim ist in halb Österreich nicht oder kaum noch leistbar, Tirol weiterhin im Spitzenfeld

Ein Tiroler Doppelverdiener-Paar müsste 62 Prozent seines Netto-Einkommens aufwenden, wenn es sich ein Eigenheim per Kredit kaufen will. Das zeigt eine aktuelle Erhebung zur Immo-Leistbarkeit. Das Ost-West-Gefälle ist weiter enorm. Die Statistik Austria zeigt zudem: Nach einem Preisrückgang 2023 hat sich Wohneigentum in Österreich 2024 und 2025 wieder verteuert.