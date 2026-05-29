Pioniere im Stadtverkehr
Kostenlose Öffis: Kitzbühel ist Vorreiter bei der E-Mobilität in Tirol
Präsentierten das neue E-Bus-Konzept in Kitzbühel: Andreas Schranz, Andreas Knapp, René Zumtobel, Klaus Winkler, Alexander Jug, Hermann Huber und Jörg Kickenweitz (v.l.).
© Harald Angerer
Der städtische Busverkehr ist seit Kurzem vollständig elektrisiert. Aber nicht nur der Antrieb wurde verbessert, sondern auch die Taktung. Das besondere Zuckerl für die Einheimischen: Sie brauchen für die Fahrten in der Stadt nichts zu bezahlen.