Pioniere im Stadtverkehr

Kostenlose Öffis: Kitzbühel ist Vorreiter bei der E-Mobilität in Tirol

Präsentierten das neue E-Bus-Konzept in Kitzbühel: Andreas Schranz, Andreas Knapp, René Zumtobel, Klaus Winkler, Alexander Jug, Hermann Huber und Jörg Kickenweitz (v.l.).
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Der städtische Busverkehr ist seit Kurzem vollständig elektrisiert. Aber nicht nur der Antrieb wurde verbessert, sondern auch die Taktung. Das besondere Zuckerl für die Einheimischen: Sie brauchen für die Fahrten in der Stadt nichts zu bezahlen.

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