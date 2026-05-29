Streit am Innufer eskaliert: Mann mit Glasflasche auf Kopf geschlagen

Innsbruck – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Innsbrucker Innufer hat am Donnerstagabend ein gewaltsames Ende genommen. Ein 29-jähriger Mann musste nach einem Schlag mit einer Glasflasche auf den Kopf in die Klinik eingeliefert werden.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 20 Uhr im Bereich des Herzog-Siegmund-Ufers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es dort zu einem Streit zwischen einem 28-jährigen und einem 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen, berichtet die Polizei.