Von Horrorsturz nicht mehr erholt: Ski-Ass verkündet seinen Rücktritt

Der 29. November 2023 veränderte das Leben von Broderick Thompson nachhaltig. Der Kanadier kam beim Training für die Weltcup-Abfahrt in Beaver Creek schwer zu Sturz. Der Speed-Spezialist wurde nach dem „Golden Eagle“-Sprung in der Kompression ausgehoben und erlitt bei seinem Einschlag in die Absperrung erhebliche Kopfverletzungen. Zudem zog er sich mehrere Knochenbrüche zu.

Der heute 32-Jährige musste damals für einige Zeit ins künstliche Koma versetzt werden. „Der Sturz von Broderick gehört zum Schlimmsten, was ich je gesehen habe“, zeigte sich ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer vor zweieinhalb Jahren schockiert.

Mit den Folgen seines erlittenen Schädel-Hirn-Traumas hat Thompson bis heute zu kämpfen. Jetzt zog er die Notbremse. „Ich bin dankbar für alle, die mich unterstützt und mir geholfen haben, mein Bestes zu geben. Es ist wirklich schrecklich, meine Karriere wegen einer Verletzung zu beenden“, schrieb Broderick auf Instagram.

Und weiter: „Ich fühle mich so, als könnte ich morgen wieder am Start von Kitzbühel stehen. Das Risiko ist aber zu hoch, und mir wurde nach meiner Hirnverletzung von medizinischer Seite davon abgeraten. Deshalb schlage ich einen anderen Weg ein.“

Der Kanadier fuhr in seiner Karriere einmal auf das Podest (Super-G Beaver Creek 2021) und raste unter anderem in Kitzbühel als Neunter in die Top Ten (Abfahrt 2023). (TT.com)