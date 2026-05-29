Mit dem Mountainbike zu einem Aussichtsplatz wie aus dem Bilderbuch

Auffahrt im kühlenden Wald, dazu traumhafte Ausblicke: Eine schöne Mountainbike-Tour führt im Ötztal auf Polltal- sowie Breitlehnalm.

Zwei Seitentäler im Ötztal könnten bei Außenstehenden ein wenig für Verwirrung sorgen. So zweigen von Längenfeld in südwestlicher Richtung zum einen das Polltal ab, zum anderen das Pollestal, das längste Seitental im Ötztal.

Dementsprechend gibt es eine Polltalalm (1840 m) sowie eine Polles Alm (1782 m), beide können auf offiziellen MB-Routen mit dem Rad erreicht werden.

Wir sind am vergangenen Sonntag zur Polltalam und weiter zur wenige Minuten entfernten Breitlehnalm gefahren. Bei der Auffahrt im Tal ist auf einer Info-Tafel zu lesen, dass es sich dabei um die zwei schönsten Panorama Almen im Ötztal handeln soll. So viel kann gesagt werden: Die Ausblicke sind wirklich traumhaft.

Die ersten Kilometer geht es relativ flach taleinwärts dahin. © rapp

So kommt man hin

Start ist in Längenfeld beim Sportzentrum. Der Vorteil: Man fährt einige Kilometer gemütlich auf dem beschilderten Ötztal-Radweg taleinwärts, um warm zu werden. Kurz nach dem Funpark in Huben/Längenfeld geht es dann rechts aufwärts (immer den Schildern der MB-Route 637 folgen).

Ab nun wird es steiler. Die Auffahrt erfolgt in vielen Kehren auf mitunter etwas ruppigem Forstweg. Dafür ist man meist in kühlendem Wald unterwegs, hin und wieder sind Ausblicke möglich. Hinab auf das Ötztal, etwa den Längenfelder Ortsteil Huben sowie Burgstein, das auf einer Anhöhe liegt. Taleinwärts sticht die pyramidenförmige Wilde Leck/Stubaier Alpen (3359 m) ins Auge, übrigens gibt es auch eine Zahme Leck (3226 m), die nördlich davon liegt.

Langsam wird die Vegetation weniger, dafür mehren sich die Zeichen des vergangenen Winters – unter anderem in Form eines geknickten Baumes und noch vereinzelter Schneeflecken. Noch mehr Winter ist zu sehen, wenn sich das Polltal auftut: In dem breiten Kar liegt noch viel Schnee, links erheben sich Äußerer (2655 m) und Innerer Hahlkogel (2734 m), am Talende sticht ein mächtiger Wasserfall ins Auge.

Wird der Wald weniger, ist bei der Auffahrt u.a. der Hahlkogel zu sehen. © Irene Rapp

Die ein wenig erhöht liegende Polltalam ist aber nicht das Ziel: Es geht auf dem Fahrweg weiter zur Breitlehnalm (1874 m) am Eingang des Breitlehntales. Dazu zunächst einige Meter bergab, dann wieder bergauf. Hier lag zuletzt mehr Schnee, die Fahrt mit dem Rad war aber gut möglich.

Produkte vom eigenen Hof

Nach rund 1,5 Stunden ist dann das Ziel erreicht. „Ein wunderschöner Arbeitsplatz“, wie Simone Holzknecht aus Längenfeld erzählt. Sie bewirtschaftet mit ihrer Familie – Ehemann Friedi sowie den Kindern Benedikt und Sofia – seit einigen Jahren Polltal- und Breitlehnalm. Die Gäste seien immer begeistert, wenn sie ihr Ziel erreichen – vor allem wegen der Ausblicke. Verarbeitet werden auf den Almen die Produkte vom eigenen Bauernhof und noch einen Tipp hat Simone parat: Wer zu Fuß direkt auf die Breitlehnalm wandern will, startet im Längenfelder Ortsteil Mühl, wo ein Steig hinaufführt.

Auf der Breitlehnalm eröffnen sich traumhafte Ausblicke. © Irene Rapp

Zurück zur MB-Tour: Abgefahren wird auf dem bekannten Forstweg. Und am Rückweg kann man sich noch überlegen, ob man einen Sprung in das Schwimmbad Längenfeld machen will.

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