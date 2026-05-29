Grüner Parteitag
Zwischen Zerstörern und Verwaltern: Die Standortbestimmung der Leonore Gewessler
„Zuhören, wo der Schuh drückt“: Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler zeigt sich gerne volksnah. Kritik an Personalentscheidungen aus ihrer Zeit als Ministerin weist sie zurück.
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Die Grünen treffen sich am Samstag zum Bundeskongress in Graz. In der steirischen Landeshauptstadt wollen sie das Amt der Vizebürgermeisterin verteidigen. Der Blick geht aber auch schon auf 2027 und zur Landtagswahl in Tirol.