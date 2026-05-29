Konditor Mathias Regensburger aus Imst holt „französische Früchtchen“ nach Tirol

Täuschend echt aussehende Früchte aus der Konditorei Regensburger werden Mathias Regensburger förmlich aus der Hand gerissen. Noch bevor die kunstvoll hergestellten Dessert-Kreationen ihren Platz in der Verkaufsvitrine finden, stehen Kunden Schlange. Ähnlich wie bei Cédric Grolet aus Paris, durch den die Früchte populär wurden.