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Nachtschreck, Stillzeit, Bettnässen: Babys und Kleinkinder schlafen anders

Der Schlaf verändert sich gerade im Kleinkindalter oft und hängt auch von den Entwicklungen ab, die das Kind gerade durchmacht.
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Renate Perktold

Von Renate Perktold

Kaum ein Thema beschäftigt Eltern von Babys und Kleinkindern mehr, als der Schlaf ihres Nachwuchses. Wohl auch, weil sie selbst in der Lebensphase nicht genug Schlaf abbekommen. Und, weil jeder im Bekanntenkreis es besser weiß. Warum man nicht auf jeden gutgemeinten Ratschlag hören sollte, wie man mit dem Schlafverhalten während der Entwicklung des Kindes am besten umgeht, und warum es Bücher gibt, die man gar nicht erst zur Hand nehmen sollte, weiß die Innsbrucker Schlafberaterin Daniela Scholer.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Babys und Kleinkinder schlafen anders

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Daniela Scholer
© Andrea Weber-Stricker

Zur Person

Zur Person

Daniela Scholer war von 2007 bis 2019 als Neointensiv-Kinderkrankenschwester bei den Tirol Kliniken/Universitätskliniken Innsbruck angestellt. Nach der Geburt ihres zweiten Sohnes hat sie sich mit ihrem Beratungsunternehmen „Nestlingszeit“ selbstständig gemacht. Dort bietet sie Beratungen und Unterstützungen zum Thema Stillen und Laktation, Kinderkranken(intensiv)pflege im häuslichen Bereich sowie Schlafberatungen an. Außerdem ist sie als Dozentin und Trainerin aktiv.

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