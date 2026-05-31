Nachtschreck, Stillzeit, Bettnässen: Babys und Kleinkinder schlafen anders

Kaum ein Thema beschäftigt Eltern von Babys und Kleinkindern mehr, als der Schlaf ihres Nachwuchses. Wohl auch, weil sie selbst in der Lebensphase nicht genug Schlaf abbekommen. Und, weil jeder im Bekanntenkreis es besser weiß. Warum man nicht auf jeden gutgemeinten Ratschlag hören sollte, wie man mit dem Schlafverhalten während der Entwicklung des Kindes am besten umgeht, und warum es Bücher gibt, die man gar nicht erst zur Hand nehmen sollte, weiß die Innsbrucker Schlafberaterin Daniela Scholer.