Sorge um Udo Lindenberg: 80-Jähriger ins Krankenhaus eingeliefert

Udo Lindenberg wurde kurz nach seinem 80. Geburtstag in eine Klinik eingeliefert. Dem deutschen Rocker steht angeblich eine „wochenlange Auszeit“ bevor, berichtet die Bild-Zeitung.

In einer offiziellen Erklärung der Brost-Stiftung heißt es Freitagmittag: „Schweren Herzens müssen wir die Veranstaltung ‚Udo Lindenberg & Friends‘ am 03. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau absagen.“ Lindenberg wird derzeit in einem Hamburger Krankenhaus behandelt und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen, gab der Veranstalter bekannt.