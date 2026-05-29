Tritt ÖSV-Star zurück? Olympia-Silberne gibt ihre Zukunfts-Entscheidung bekannt

„Hör’ ich auf oder mach’ ich weiter?“ Unter diesem Titel meldete sich Mirjam Puchner vor knapp drei Wochen auf Instagram zu Wort. Für die Olympia-Silberne von Peking 2022 (Super-G) „eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist“. Die abgelaufene Saison sei eine Achterbahn der Gefühle gewesen. „Weltcup-Podium, Olympia gar nicht nach Plan, dann der Sturz. Das waren einfach Sachen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe immer gesagt, nach der Saison gebe ich mir die Zeit. Ich habe mir jetzt die Deadline mit Anfang Juni gesetzt“, so die Salzburgerin.