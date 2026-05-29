Taylor Swift und Travis Kelce: Diese Stars kommen zur Hochzeit

Um die Hochzeit von Sängerin Taylor Swift und dem Footballstar Travis Kelce ranken sich immer mehr Gerüchte. Nun sollen erste Namen von der Gästeliste durchgesickert sein – ein Gipfeltreffen der Pop-, Film-, Mode- und Sportwelt.

Das US-Portal Page Six berichtet, dass Megastar Taylor Swift die Hochzeitsgäste zum Großteil per Telefon eingeladen hat – um so wenig Spuren wie möglich zu werfen.

Ganz vorne dabei: Ed Sheeran und seine Ehefrau Cherry Seaborn. Sheeran zählt seit Jahren zu Swifts engstem Kreis. Auch seine eigene Hochzeit mit Seaborn soll für Swift ein Vorbild sein – vor allem, was Diskretion betrifft. Bis heute ist kaum bekannt, wer damals wirklich dabei war. Genau diese Geheimhaltung soll Swift nun ebenfalls anstreben.

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn feierten ihre Hochzeit unter strengster Geheimhaltung. © matrixpictures.co.uk via www.imago-images.de

Selena Gomez, Gigi Hadid und Suki Waterhouse im Gespräch

Auch Selena Gomez und ihr Ehemann Benny Blanco sollen auf der Liste stehen. Gomez gilt als eine der engsten Freundinnen von Taylor Swift. Ob sie bei der Hochzeit auch eine besondere Rolle übernehmen wird, bleibt offen. In US-Medien wird ebenso über Gigi Hadid spekuliert. Das Model ist seit Jahren mit Swift befreundet und wurde zuletzt sogar als mögliche Trauzeugin gehandelt.

Eine Einladung dürfte auch Suki Waterhouse erhalten haben. Die Sängerin und Schauspielerin deutete in einem Interview an, dass sie sich bei der Hochzeit von Swift und Kelce Inspiration für ihre eigene Feier mit Robert Pattinson holen wolle. Das klingt zumindest schwer nach: Sie wird dabei sein.

Prinz William und seine Tochter Charlotte. Sie soll ein großer Swiftie sein. © ALBERTO PEZZALI

Kommt auch Prinz William?

Für Gesprächsstoff sorgt zudem Prinz William. Der Royal und seine Kinder gelten als bekennende Swift-Fans. Besonders Prinzessin Charlotte soll von der Sängerin begeistert sein. Auf die Frage, ob auch er eine Einladung zur Hochzeit bekommen habe, antwortete William zuletzt nur ausweichend: „Kein Kommentar. Ich hoffe aber, dass irgendwo eine Einladung unterwegs ist!“ Ein klares Dementi klingt jedenfalls anders.

Auch Travis Kelces Coach soll eingeladen sein

Nicht nur aus Swifts Freundeskreis sollen prominente Gäste kommen. Auch Andy Reid, Trainer von Kelces Footballteam Kansas City Chiefs, dürfte laut Page Six eingeladen sein. Reid kennt außerdem Taylor Swifts Vater Scott Swift seit vielen Jahren – ein zusätzlicher Verbindungspunkt zwischen Popwelt und Footballfamilie.

Hochzeit bleibt streng geheim