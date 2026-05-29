23-Jähriger nach Tagen der Suche tot in Kärntner See gefunden

Drobollach – Ein 23-Jähriger ist am Donnerstagabend von Tauchern tot aus dem Faaker See in Kärnten geborgen worden. Der junge Mann war bereits am Montagabend als abgängig gemeldet worden. Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich ins Strandbad in Drobollach, wo mit der Suche begonnen wurde – der 23-Jährige wurde schließlich bei einem Steg in einer Wassertiefe von rund vier Metern gefunden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Bereits am Montagabend hatte der Vater des Mannes dessen Abgängigkeit der Polizei angezeigt – er sagte aus, dass er seinen Sohn seit etwa 24 Stunden nicht mehr erreichen konnte und er auch nicht in seiner Wohnung in Villach war. Sofort begann die Polizei mit Ermittlungen – nach Aussagen der Angehörigen führte am Donnerstag schließlich eine Spur zu einem Strandbad. Dort gab der Bademeister an, er habe bereits am Mittwochabend Kleidungsstücke und ein Handy auf der Liegewiese gefunden – weil Badegäste aber öfter Gegenstände vergessen, habe er diese, wie in so einem Fall üblich, in Verwahrung genommen. Die Gegenstände konnten von den Angehörigen des 23-Jährigen eindeutig als dessen Kleidung und Handy identifiziert werden.