Was passiert, wenn der Krieg zu uns kommt und was die Politik jetzt tun muss

Szenarien und Analysen, die aufrütteln: Wenn Russland die NATO bzw. die EU angreift, wäre Österreich unweigerlich mitten im Konflikt. Was würde passieren, wie könnte die Politik reagieren und vor allem: Wie müsste sich unser Land jetzt auf den Ernstfall vorbereiten? Ein Militärexperte gibt Antworten.

Ihr neues Buch „Überfall – Wenn der Krieg zu uns kommt“ kann einem ein bisschen Angst machen, aber genau das ist ja nicht das Ziel …

Franz-Stefan Gady: Das Wort Krieg löst alle möglichen Emotionen und Bilder im Kopf aus. Natürlich denken wir in Österreich an die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges. Was ich mit dem Buch aber versuche, ist, den Leuten die Angst zu nehmen, indem ich sage: Okay, Österreich ist Ziel von russischen Angriffen, sollte es zu einem NATO-Russland-Krieg kommen. Aber das militärische Problem, das uns geboten wird, ist lösbar.

Im Vergleich zu den Zeiten des Kalten Krieges, wo mehrere Warschauer-Pakt-Divisionen und auch die NATO wahrscheinlich in Österreich gekämpft hätte, ist es jetzt anders. Wir müssten im Ernstfall vielleicht einige Hundert russische Saboteure am Boden „ausschalten“, einige Hundert Drohnen in der Luft abfangen und einige Dutzend Raketen, also Marschflugkörper und ballistische Raketen, abschießen. Und das ist es. Wir werden nie der Hauptkriegsschauplatz in einem Konflikt.

Sondern?

Gady: Sondern immer das Hinterland, die Etappe und ein sekundäres Ziel für die Russen, aber ein enorm wichtiges Ziel. Warum? Weil Österreich, obwohl es nicht NATO-Mitgliedsland ist, auch Teil der strategischen Tiefe der NATO ist, wegen der Transitrouten, die durch Österreich gehen. Und da ist vor allem ein Land wie Tirol, das in Friedenszeiten sehr geprägt ist vom Transit, natürlich auch ein spezielles Ziel.

Die potenziellen Angriffsziele in Tirol wären der Brenner, die Europabrücke und die ganze Inntalfurche?

Gady: Genau. Vor allem in dem Szenario, wo die Häfen im Norden Europas wie Rotterdam, Hamburg oder Danzig getroffen oder temporär außer Betrieb genommen werden, würde es so sein, dass viele NATO-Verstärkungen und der Nachschub über Italien angelandet werden würden. Und die würden dann möglicherweise über Österreich und dann weiter nach Deutschland oder Tschechien/Slowakei geleitet werden. Man müsste sich in Tirol speziell auf Angriffe vorbereiten.

Die Europabrücke wird in meinem Szenario durch Marschflugkörper zerstört, aber es gibt auch Saboteure am Boden, die nachhelfen. Aber nur im kleinen Rahmen, da geht's um Gruppen.

Das ist nicht eine große, fremde Armee, die dort einmarschiert, sondern fünf, sechs, sieben Leute, die etwas in die Luft sprengen und dann wieder verschwinden. Franz-Stefan Gady

Und da fehlen uns derzeit einfach die Soldaten, dass wir das vor Ort effektiv bekämpfen könnten. Denn wir haben ein Gleichzeitigkeitsproblem. Wenn so ein Kriegszustand eintritt, dann haben wir viel zu wenig Soldaten, um alles gleichzeitig zu schützen. Dann müssen wir klar priorisieren.

Sie sagen, es ist militärisch bewältigbar, aber momentan eben noch nicht. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind wir blank.

Gady: Genau. Momentan sind wir nicht verteidigungsfähig, was dieses Szenario betrifft. Wir könnten keine russischen Luft-, Raketen- oder Drohnenangriffe abwehren. Und wir hätten auch nicht genügend gut ausgebildete Soldaten, um diese Saboteure am Boden effektiv zu bekämpfen. Und wir könnten dann, sollten tatsächlich NATO-Transporte durch Österreich gehen, diese Transporte auch nicht effektiv schützen.

Das Buch ist ja auch ein Appell an die Politik, die Hausaufgaben zu machen, was die Neutralität betrifft – was machen wir, wenn Szenario 1, 2 oder 3 eintrifft?

Gady: So ist es. Ein zweiter Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, dass ich weg von dieser abstrakten Neutralitätsdebatte will, wo es immer diese Polarität gibt: entweder neutral, Festung Österreich, oder wir müssen in die NATO. Wir dürfen nicht übersehen, wir sind Mitglied der Europäischen Union, wir sind zur Solidarität verpflichtet in einem militärischen Ernstfall. Es gibt ja auch den Artikel 42/7, die Beistandspflicht, den wir zwar anders interpretieren können als vielleicht andere Länder. Aber wir wären auch verpflichtet, zu handeln. Sollte es aber in Zukunft möglicherweise einen FPÖ-Bundeskanzler geben, kann der natürlich sagen, wir machen nichts, wir sind strikt neutral, wir lassen auch niemanden ins Land hinein. Das könnte er machen, aber dann würden wir die schlechteste von zwei Welten bekommen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Präsidenten der Baltenstaaten, Edgars Rinkevics (Lettland), Gitanas Nauseda (Litauen) und Alar Karis (Estland, v.l.) bei einer Pressekonferenz zum Thema Sicherheit in der Region. © APA/AFP/Malukas

Einerseits würden wir unter Verdacht stehen, innerhalb der NATO und der Europäischen Union, dass wir diese Solidarität nicht leben. Das heißt, diese Länder würden etwa möglicherweise keine Radardaten oder andere wichtige Dinge mit uns austauschen. Das Endresultat wäre, dass wir zu spät anfliegende russische Raketen oder Drohnen identifizieren könnten, weil man da den Austausch braucht. Und wir sind auch komplett vom Ausland abhängig, was Munition, Instandhaltung und Ersatzteile für das Bundesheer betrifft. Da könnten wir teilweise abgeschnitten werden, wenn wir uns so unsolidarisch verhalten. Und der zweite größere Punkt, warum ich vom Schlechtesten aus zwei Welten spreche, ist, dass wir so oder so Ziel von russischen Angriffen werden würden in einem solchen Krieg, unabhängig von unserer politischen Linie.

Im Buch lassen sie das im Szenario-Teil den Generalstabschef sagen …

Gady: Es ist die Geographie und nicht die Politik des Landes, die hier entscheidend sein wird. Deshalb sage ich: Gut, die Neutralität beizubehalten ist identitätsstiftend, aber ich möchte konkrete Pläne haben, was passiert, wenn der erste Schuss fällt, denn dann ist es mit der Neutralität sowieso vorbei. Wie arbeiten wir mit unseren Nachbarländern militärisch zusammen? Welche Daten können wir empfangen? Was ist in unserem rechtlichen Rahmen möglich? Was passiert, wenn wir um Hilfe ansuchen, zum Beispiel, um unsere Luftverteidigung zu stärken? Was für rechtliche Rahmenbedingungen brauchen wir, dass etwa fremde Truppen in Österreich auch stationiert werden könnten im Ernstfall? Das werfe ich auch im Szenario auf. Dass die NATO sagt, sie unterstützt uns und hilft, den österreichischen Luftraum zu schützen, aber Truppen in Österreich stationieren möchte – also die Italiener und die Deutschen im konkreten Fall.

Sie berufen sich im Buch auf ein Militärplanspiel. Man bereitet sich beim Bundesheer also schon auf den Ernstfall vor – und die letzten Drohnenvorfälle in Litauen zeigen ja, dass die Planung nahe an der Realität ist.

Gady: Genau. Mir geht es aber vielmehr darum, dass wir den politischen und rechtlichen Rahmen schaffen, damit das österreichische Bundesheer Österreich in so einem Fall effektiv verteidigen kann und keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Im Buch reden wir von drei verschiedenen Eskalationsstufen: Der Krisenfall – da ist das Innenministerium gefordert. Das Bundesheer ist im Assistenzeinsatz und unterstützt. Dann gibt es den Neutralitätsfall, wo dieser Krieg anfängt, aber Österreich noch nicht angegriffen wurde. Österreich ruft den Neutralitätsfall aus, lässt aber diese Transporte trotzdem durch. Daraufhin werden nicht alle Daten geteilt, Radardaten und andere wichtige Daten. Das macht uns ein bisschen blinder.

Bei Bundeskanzler Christian Stocker (r.) und dem Regierungsberater für nationale Sicherheit und Krisenvorsorge Peter Vorhofer würden im Ernstfall die Fäden zusammenlaufen. © APA/Fohringer

Und wenn Österreich angegriffen wird, tritt der Verteidigungsfall ein. Da liegt die Koordinationskompetenz dann plötzlich beim Verteidigungsministerium, beziehungsweise wechselt sie vom Innenministerium zum Bundeskanzleramt, wo auch der Tiroler Peter Vorhofer sitzt, Regierungsberater für nationale Sicherheit. Er würde mithelfen, diese Sachen zu koordinieren. Aber: Das Bundes-Krisensicherheitsgesetz ist neu, das muss noch „gelebt“ werden und die Leute müssen erst ihre Plätze finden. Die Ministerien, die einzelnen Abteilungen und Behörden müssen sich untereinander gut koordinieren. Planen ist das eine, aber viel wichtiger ist das gemeinsame Üben, damit jeder es durchexerziert. Wer wofür verantwortlich ist, was zu welchem Zeitpunkt zu tun ist und welche Schritte man setzen muss.

Beim Militärischen ist ein Problem derzeit die Mannstärke....

Gady: Ja. Aber das Hauptthema ist, dass wir kein gesamtstaatliches Mobilisierungssystem haben. Das heißt, würden wir wirklich mobilisieren, könnte es sein, dass viele Leute, die in der Miliz, auch in anderen Organisationen gefragt sind. Ich kenne viele, die gleichzeitig bei der Freiwilligen Feuerwehr und in der Miliz sind. Oder viele Ärzte und Sanitäter, die in Krankenhäusern tätig sind und im Sanitätsdienst des Bundesheeres dienen. Im Ernstfall wären natürlich auch die Bezirkshauptmannschaften relevant, wo teilweise Offiziere in der Miliz tätig sind.

Ich plädiere für ein größeres, gesamtstaatliches Mobilisierungssystem, wo wir den Zivildienst und auch alle anderen Behörden auf diesen Ernstfall ausrichten können. Franz-Stefan Gady, Militäranalyst

Und da geht es mir wirklich darum, nicht die Gesellschaft zu militarisieren, sondern einfach zu sagen: Das ist die Herausforderung für die nächsten Jahre, da müssen wir uns gut koordinieren und einen gesamtstaatlichen Ansatz finden. Da gehört auch der Zivilschutz dazu, damit wir genug Schutzräume haben, wenn so etwas passiert. Und dass das aber wirklich gesamtstaatlich koordiniert wird. Und da müssen wir erst hineinwachsen.

Mein Thema ist, dass wir bei vielen zu langsam waren, was zum Beispiel die Wehrdienstverlängerung betrifft. Dabei ist viel politische Zeit verstrichen. Wir hätten nach 2022 auch schneller reagieren können, zum Beispiel die Debatte aufmachen, wie wir den Begriff Neutralität neu definieren. Und das wurde abgewürgt, was ich für einen schwerwiegenden Fehler halte.

Es wird ja politisch gern so verkauft, dass uns die Neutralität schützt und uns nichts passieren kann.

Gady: Genau das ist das große Thema. Die Neutralität wäre kein Faktor in der russischen Kriegsplanung, sie ist den Russen relativ egal. Sie würden die Neutralität aber zum Zwecke des Informationskrieges verwenden. So wie Walter Ulbricht 1961, ein paar Wochen bevor die Berliner Mauer errichtet wurde, gesagt hat: „Keiner hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“ wird es dann heißen „Keiner hat die Absicht, Österreich anzugreifen, solange Österreich neutral bleibt“. Das wird, glaube ich, großen Zuspruch unter der Bevölkerung finden, weil es einfach suggeriert, dass wir uns raushalten können. Das können wir aber leider nicht im 21. Jahrhundert, mit diesen Waffen, die die Russen haben.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Russland hier, trotz des limitierten Fortschritts in der Ukraine, gerade in dieser Kriegsführung – noch ein enormes Kriegspotenzial hat. Franz-Stefan Gady, Militäranalyst

Und es geht nicht um den Kampf an der Front. In meinem Szenario sind die Russen auch nicht so erfolgreich wie in der Ukraine, unmittelbar an der Front, sondern sie versuchen in der Tiefe der NATO den Nachschub zu zerstören, damit sie die NATO-Truppen gar nicht an der Front bekämpfen müssen.

Es geht also nicht um Panzer, die nach Österreich kommen, sondern um Sabotagen und Cyber-Attacken, um das Ausspionieren durch Drohnenüberflüge – die es ja jetzt schon gibt...

Gady: Das will ich den Leuten auch vermitteln: Ich habe auch über Regierungsquellen in Europa ganz klare Informationen, dass diese Ziele in Österreich ausgekundschaftet und in Zielkataloge für den Fall der Fälle aufgenommen werden. Das heißt aber nicht, dass ich mit dem Buch sagen will, dass das alles so passieren muss, wie es dargestellt ist. Wir können handeln. Das Thema ist, wenn wir alles richtig machen würden, könnten wir so einen Krieg verhindern, indem wir unser Militär stärken. Wenn wir den politischen und militärischen Entscheidungsträgern im Kreml sagen können, okay, wir sind gewappnet. Das ist abschreckend.

Sie sagen auch, man soll nicht glauben, dass Russland jetzt durch den Ukraine-Krieg geschwächt ist und deswegen die nächsten Jahre nichts vorhat. Ein Heer muss gar nicht am Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit sein, um andere Staaten anzugreifen.

Gady: Es ist in der Geschichte oft so, dass politische Entscheidungsträger militärische Mittel einsetzen, wenn sie glauben, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Russland hat wirtschaftlich eingebüßt und in seiner Beziehung zu Europa. Dann bleiben nur die Streitkräfte, um die politischen Ziele zu forcieren. Das heißt nicht, dass wir jetzt in eine Russophobie abgleiten müssen, sondern einfach klipp und klar sagen: Russland hat zwei Ziele, die NATO und die Europäische Union zu zerschlagen und eine neue europäische Sicherheitsarchitektur zu errichten. Und es kann militärische Mittel dazu einsetzen. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht wieder Beziehungen mit Russland pflegen müssen.

Russland wird eine Realität bleiben. Wir brauchen auch den Austausch und die Diplomatie. Franz-Stefan Gady, Militäranalyst

Es geht darum, militärische Stärke nicht als Selbstzweck zu entwickeln, sondern zu sagen: Militärische Stärke ist die Eintrittskarte, damit wir auf Augenhöhe mit den Russen verhandeln können.

Das heißt aber auch, der Aufbauplan 2032 für das Bundesheer muss umgesetzt werden.

Gady: Ja und zwar relativ rapide. Im Szenario war Österreich nur verteidigungsfähig, weil der Aufbauplan umgesetzt wurde und wir endlich Luftverteidigungssysteme haben. Da könnte jeder Monat Verzögerung fatal sein. Gleichzeitig nützt das wenig, wenn wir nicht so schnell wie möglich auch die Wehrdienst-Verlängerung haben. Beim Szenario zeige ich ja auch, was passiert, wenn Milizsoldaten oder Soldaten, die nicht gut ausgebildet sind, diese Geschütze bedienen. Da gibt's dann etwa einen „Friendly Fire“-Vorfall, wo ein Rettungshubschrauber abgeschossen wird.

Rekruten am Heldenplatz in Wien bei ihrer Angelobung. Bei der Wehrdienst-Debatte wurde viel wertvolle Zeit liegengelassen, kritisiert Gady. © APA/Slovencik

Ich versuche, die ganzen Themen, die so abstrakt waren in den letzten Monaten bei der Wehrdienst-Debatte, zu konkretisieren. Was könnten die Konsequenzen sein? Wenn wir gewisse Schritte nicht setzen, haben wir im Ernstfall mehr Opfer und mehr Zerstörung zu beklagen. Und jene, die dafür verantwortlich sind, sind jene, die diese politischen Entscheidungen bis heute nicht getroffen haben.

Selbst wenn einem Ihr Buch keine Angst macht, man bekommt das Gefühl, sich auch als Privatperson auf den Krisenfall vorbereiten zu müssen. Was wäre für jede/n Einzelne/n schlau?

Gady: Ich würde es in die praktische Vorbereitung unterteilen. Das heißt, sich auf potenzielle Blackouts vorbereiten, Nahrung und Wasser, Batterieradios etc. Sich vielleicht auch einmal überlegen, wo würde ich mit meiner Familie hingehen, wenn es wirklich Luftangriffe auf Österreich gibt. Schauen, ob es im Keller einen Schutzraum gibt.

Der zweite, größere Teil, ist aber der im Bereich der Medienkompetenz. Denn im Fall der physischen Angriffe wird ein Informationskrieg gestartet und durchgeführt werden. Da wird es darum gehen, die Gesellschaft in Österreich zu spalten. Und das Einfallstor, über das es passieren wird, wird die Neutralität sein. Wir müssen also mehr in der Bildung tun. Und es muss auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Behörden und den Medien geben. Dafür müssen wir alle ins Boot holen, denn es ist ja im Interesse aller, dass dieses Land optimal und gut geschützt ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass Teile der Gesellschaft durch Informationskriegskampagnen ausgenutzt werden können. Wo sie glauben, sie schützen Österreich, aber in Wirklichkeit schaden sie dem Land, indem sie gewisse Positionen vertreten, was zum Beispiel die Neutralität betrifft.