Innsbruck erarbeitet Fahrplan zur Klimaneutralität, Aufregung über FPÖ-Mandatar

Bis 2040 möchte die Landeshauptstadt Innsbruck im Stadtgebiet wie auch im Magistrat selbst klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat die Erarbeitung eines „Klimaneutralitäts-Fahrplans“ beschlossen. Für Entrüstung sorgte ein Statement von FPÖ-Mandatar Fabian Walch.