Hitzige Klima-Kontroverse
Innsbruck erarbeitet Fahrplan zur Klimaneutralität, Aufregung über FPÖ-Mandatar
33 Hitzetage weist Innsbruck aktuell durchschnittlich pro Jahr auf, dreieinhalb Mal so viel wie im Zeitraum von 1961 bis 1990.
© Liebl
Bis 2040 möchte die Landeshauptstadt Innsbruck im Stadtgebiet wie auch im Magistrat selbst klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat die Erarbeitung eines „Klimaneutralitäts-Fahrplans“ beschlossen. Für Entrüstung sorgte ein Statement von FPÖ-Mandatar Fabian Walch.