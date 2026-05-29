Hitzige Klima-Kontroverse

Innsbruck erarbeitet Fahrplan zur Klimaneutralität, Aufregung über FPÖ-Mandatar

33 Hitzetage weist Innsbruck aktuell durchschnittlich pro Jahr auf, dreieinhalb Mal so viel wie im Zeitraum von 1961 bis 1990.
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Michael Domanig

Von Michael Domanig

Bis 2040 möchte die Landeshauptstadt Innsbruck im Stadtgebiet wie auch im Magistrat selbst klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Gemeinderat die Erarbeitung eines „Klimaneutralitäts-Fahrplans“ beschlossen. Für Entrüstung sorgte ein Statement von FPÖ-Mandatar Fabian Walch.

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