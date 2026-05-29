Riskantes Überholmanöver in Münster: Zwei Elfjährige nach E-Scooter-Unfall im Spital

Ein Überholmanöver eines elfjährigen E-Scooter-Fahrers hat am Freitagmittag in Münster zu einem schweren Unfall geführt. Der Junge versuchte, einen Linienbus zu überholen, stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Ein gleichaltriges Mädchen, das im Bus saß, wurde bei einer Notbremsung ebenfalls verletzt.

Münster – Ein schwerer Verkehrsunfall, ausgelöst durch das Überholmanöver eines elfährigen E-Scooter-Fahrers, hat am Freitagmittag in Münster zwei verletzte Kinder gefordert. Wie die Polizei berichtet, war der Bub gemeinsam mit einem 13-jährigen Freund auf der Münsterer Landesstraße unterwegs, als er kurz vor 13 Uhr dazu ansetzte, einen mit rund 50 km/h fahrenden Linienbus zu überholen. Als er sich bereits knapp vor dem Bus befand, kam ihm ein Kleinlastkraftwagen entgegen.

Bub verlor Kontrolle

Obwohl es zu keiner Berührung mit einem der Fahrzeuge kam, verlor der Elfjährige die Kontrolle über seinen E-Scooter und stürzte schwer. Der Busfahrer leitete eine abrupte Notbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. Durch dieses Manöver prallte ein Mädchen, ebenfalls elf Jahre alt, das als Passagierin im Bus saß, mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.