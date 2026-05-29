Radfahrer (93) wurde in Vomp von Auto abgedrängt und kam zu Sturz

Vomp – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall Freitagmittag in Vomp nach Zeugen. Ein 93-Jähriger fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf der L222 in den Kreisverkehr ein. Dabei wurde er laut eigenen Angaben von einem Pkw-Lenker geschnitten und nach rechts abgedrängt. Er fuhr gegen die Gehsteigkante und kam zu Sturz.

Eine Berührung mit dem Fahrzeug habe es laut Polizei nicht gegeben. Der Fahrer blieb kurz stehen, erkundigte sich nach dem Zustand des 93-Jährigen und fuhr dann weiter, heißt es im Bericht. Ein Passant sah den Österreicher am Boden liegen, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.