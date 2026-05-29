Fatale Kettenkreation: 18-jähriger Motorradlenker nach Sturz schwer verletzt

Tarrenz – Freitagmittag kurz vor 12 Uhr war eine dreiköpfige Motorradgruppe auf der Mieminger Bundesstraße (B189) in Richtung Tarrenz unterwegs. Nach dem Gewerbegebiet Dollinger-Lager überholte eine erste Fahrerin trotz eines bestehenden Überholverbots einen Pkw. Die beiden nachfolgenden Biker schlossen sich dem Manöver an. Wegen des Gegenverkehrs musste der zweite Fahrer in der Gruppe jedoch plötzlich stark abbremsen.

Der letzte Biker der Gruppe, ein 18-jähriger Deutscher, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Motorrads. Der Mann stürzte, woraufhin sein führerloses Motorrad auf die Gegenfahrbahn schlitterte und dort in den Wagen eines 72-jährigen Deutschen prallte.