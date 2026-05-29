Wanderin (54) rutschte auf Stein aus und stürzte in Bergsee: Mit Heli geborgen

Innervielgraten – Ein Wanderunfall hat sich am Freitagnachmittag im Osttiroler Innervillgraten ereignet. Eine 54-jährige Frau aus Bayern war mit einer Begleiterin im Bereich des Schwarzsees auf einer Seehöhe von 2450m unterwegs. Gegen 14.30 Uhr rutschte die Wanderin am nordwestlichen Ufer des Sees auf einem nassen Stein aus und stürzte in den Schwarzsee. Dabei zog sie sich laut Polizei schwere Verletzungen am linken Oberschenkel zu.