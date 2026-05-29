Unglück in Mils am Freitagnachmittag: 51-Jähriger stürzte von Hausdach

Mils – Ein 51-jähriger Österreicher hat sich am späten Freitagnachmittag bei Arbeiten an einem Hausdach in Mils bei Imst schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei gegen 18 Uhr mit Schalungsteilen auf dem Dach eines Verwandten beschäftigt.

Dabei trat der Mann auf einen losen Balken und stürzte rund zweieinhalb Meter in die Tiefe. Er fiel dabei auf einen Schubkarren, der unterhalb der Baustelle stand. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte in das Krankenhaus Zams gebracht. Dort wurde eine schwere Verletzung an der Ferse diagnostiziert. (TT.com)