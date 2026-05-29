Israelische Armee hat Fluss Litani im Libanon überquert

Die israelische Armee hat im Zuge ihres ausgeweiteten Einsatzes im benachbarten Libanon nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Fluss Litani überquert, der etwa dreißig Kilometer nördlich der Grenze verläuft. Bei einem Truppenbesuch im nordisraelischen Grenzgebiet begrüßte Netanyahu am Freitag nach Angaben seines Büros das Vordringen der Armee in das Gebiet.

Die israelische Luftwaffe sei zudem in der libanesischen Hauptstadt Beirut, in der östlichen Bekaa-Region sowie "entlang der gesamten Front" im Einsatz, sagte Netanyahu laut einem von seinem Büro verbreiteten Video. "Wir treffen die Hisbollah mit voller Wucht", fügte er mit Blick auf die pro-iranische Miliz hinzu.

Israel hatte seinen Militäreinsatz gegen die Hisbollah am Mittwoch ausgeweitet und ein großes Gebiet im Süden des Libanon zur "Kampfzone" erklärt. Armeesprecher Avichay Adraee warf der Schiitenmiliz wiederholte Verstöße gegen die seit Mitte April geltende Waffenruhe vor.

Bei neuen israelischen Angriffen im Libanon wurden nach Angaben der Regierung im Süden des Landes mindestens elf Menschen getötet. Unter ihnen sei auch ein Angehöriger der Rettungskräfte gewesen, teilte am Freitagabend das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Bei den Angriffen an verschiedenen Orten in der Region von Tyrus seien zudem acht Menschen verletzt worden, auch unter ihnen sei ein Mitglied der Rettungsteams.

Das libanesische Gesundheitsministerium sprach von einer "schweren Verletzung des Völkerrechts". Im Libanon gilt derzeit eigentlich ein Waffenstillstand, der von der pro-iranischen Hisbollah-Miliz abgelehnt wird. Beide Seiten greifen sich inzwischen wieder täglich an.

Die Hisbollah erklärte am Freitagabend, sie habe im Laufe des Tages erneut militärische Ziele im Norden Israels angegriffen. Unter anderem sei eine Gruppe von israelischen Soldaten mit Drohnen attackiert worden. Auch eine Armeebaracke wurde demnach im Norden Israels angegriffen.

Bei dem israelischen Militäreinsatz wurden nach offiziellen Angaben seit Anfang März mehr als 3.300 Menschen getötet. Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden nach Angaben des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF vom Freitag mindestens 15 Kinder getötet und mehr als 60 weitere verletzt.

Für Freitag war ein Treffen von Militärvertretern Israels und des Libanon in Washington angesetzt. Das Treffen findet im Vorfeld einer neuen direkten Gesprächsrunde zwischen beiden Ländern am 2. und 3. Juni statt.