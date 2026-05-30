Malta wählt ein neues Parlament

Im kleinsten EU-Land Malta wird am Samstag ein neues Parlament gewählt. Mehr als 341.000 Einwohner sind wahlberechtigt und von 7.00 Uhr bis 22.00 Uhr zum Urnengang in die Wahllokale aufgerufen. Umfragen sehen die sozialdemokratische Regierungspartei Labour (MLP) von Premierminister Robert Abela (48) vor der konservativen Nationalist Party (PN) von Alex Borg (30). Eine Wiederwahl Abelas wird entsprechend erwartet.

Mit der Auszählung wird am Sonntagmorgen begonnen. Je nach Trend dürfte zwischen Vormittag und frühem Nachmittag eine Seite ihren Sieg erklären. Mit dem offiziellen Ergebnis wird jedoch erst später im Laufe des Tages gerechnet.