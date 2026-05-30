Brenner-Blockade am Samstag
A13 jetzt gesperrt, ÖAMTC „freudig überrascht“: Der Tag der Brenner-Demo im Live-Blog
Die Brennerautobahn (A13) wurde am Samstag zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner für den gesamten Verkehr gesperrt.
© Irene Rapp
Die Brennerautobahn (A13) ist seit 11 Uhr für die Transit-Demo gesperrt. Vorerst scheint es, dass sich Urlauber bzw. Durchreisende die Warnungen und Appelle der Behörden zu Herzen genommen haben. Das befürchtete Verkehrschaos blieb bisher aus. Wir berichten im Live-Blog.