Verkehrslage in Tirol ruhig
Autobahn gesperrt, Tausende Teilnehmer bei Demo: Die Brenner-Blockade im Live-Blog
Die Brennerautobahn wurde um 11 Uhr gesperrt, gegen 13 Uhr begann die Demo bei Matrei am Brenner.
© Mitterwachauer/Steiner
Die Brennerautobahn (A13) wurde am Samstag zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zuvor präsentierte sich die Verkehrslage sowohl auf der A13 als auch auf den möglichen Ausweichrouten in Österreich sehr entspannt. Die Demo begann am frühen Nachmittag. Wir berichten im Live-Blog.