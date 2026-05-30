Autobahn gesperrt, Tausende Teilnehmer bei Demo: Die Brenner-Blockade im Live-Blog

Die Brennerautobahn (A13) wurde am Samstag zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zuvor präsentierte sich die Verkehrslage sowohl auf der A13 als auch auf den möglichen Ausweichrouten in Österreich sehr entspannt. Die Demo begann am frühen Nachmittag. Wir berichten im Live-Blog.