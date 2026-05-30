Protest auf der A13
Tausende Teilnehmer bei Demo, Verkehrschaos blieb aus: Das war die Brenner-Sperre im Live-Blog
Die Brennerautobahn wurde um Samstag ab 11 Uhr gesperrt, am Nachmittag fand dann die Demo bei Matrei statt.
© Mitterwachauer/Steiner
Die Brennerautobahn (A13) wurde am Samstag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zwischen 4000 und 5000 Teilnehmer pilgerten zur Demo auf die Autobahn. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus – sowohl in Tirol als auch auf den Ausweichrouten in Österreich.