Protest auf der A13

Tausende Teilnehmer bei Demo, Verkehrschaos blieb aus: Das war die Brenner-Sperre im Live-Blog

Die Brennerautobahn wurde um Samstag ab 11 Uhr gesperrt, am Nachmittag fand dann die Demo bei Matrei statt.
© Mitterwachauer/Steiner
Manfred MitterwachauerChristoph RauthIrene RappMaximilian Moschen

Von Manfred Mitterwachauer, Christoph Rauth, Irene Rapp, Maximilian Moschen

Die Brennerautobahn (A13) wurde am Samstag für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zwischen 4000 und 5000 Teilnehmer pilgerten zur Demo auf die Autobahn. Das befürchtete Verkehrschaos blieb aus – sowohl in Tirol als auch auf den Ausweichrouten in Österreich.