Schwerer Unfall bei Fließ: 18-Jähriger löste durch Überholmanöver Kollision mit drei Autos aus

Ein waghalsiges Überholmanöver eines 18-Jährigen hat am Freitagabend auf der Landeckerstraße (L76) zu einem schweren Unfall mit drei Autos und neun Beteiligten geführt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde alarmiert, die Straße musste komplett gesperrt werden.

Fließ – Ein waghalsiges Überholmanöver eines 18-jährigen Autofahrers hat am späten Freitagabend auf der Landeckerstraße (L76) zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt. Neun Personen waren in den Unfall verwickelt. Wie durch ein Wunder gab es bei dem heftigen Crash jedoch nur drei Leichtverletzte. Was war passiert?

Gegen 23:00 Uhr war ein 36-jähriger Deutscher mit seiner Frau und seinem siebenjährigen Sohn auf der L76 in Richtung Süden unterwegs. In der Gegenrichtung fuhren zwei Pkw, beide von 18-jährigen Österreichern gelenkt.

Trotz Überholverbot und einer 80-km/h-Beschränkung setzte der hintere der beiden 18-jährigen Fahrern zu einem riskanten Überholvorgang an. Er scherte aus und überholte erst ein vor ihm fahrendes Auto und dann auch noch den Pkw des anderen 18-Jährigen.

Allerdings konnte der Überholende dem nun entgegenkommenden Wagen der deutschen Familie Baden-Württemberg nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Er prallte frontal versetzt in das Auto der Familie. In der Folge kollidierte auch das überholte Fahrzeug mit dem Pkw des Unfallverursachers.

Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an

Durch die Wucht des Aufpralls wurden mehrere Fahrzeuge schwer beschädigt. Aufgrund der Erstmeldung wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Die deutsche Familie erlitt laut ersten Erhebungen nur leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Zams gebracht. Die insgesamt sechs Insassen der beiden anderen Fahrzeuge blieben wie durch ein Wunder unverletzt.