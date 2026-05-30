Familien finanziell unter Druck: Neue Kinderstudie „ist auch ein Weckruf für Tirol“

In Österreich wachsen Kinder unter Bedingungen auf, die ihre körperliche und mentale Gesundheit massiv beeinträchtigen, zeigt eine UNICEF-Studie. Grund dafür ist vor allem, dass immer mehr Familien armutsgefährdet sind und das auch in Tirol, wo Wohnraum besonders teuer ist. Für den Tiroler Kinder- und Jungendanwalt Lukas Trentini ist es höchste Zeit, zu handeln.