Bankhaus Spängler lockt Millionäre und knackt Milliarde in Tirol

In zwei Jahren wird das Bankhaus Spängler mit Hauptsitz in Salzburg 200 Jahre alt, für 2025 meldet Österreichs älteste Privatbank ein zinsbedingt auf 25,3 Mio. Euro leicht gesunkenes Betriebsergebnis. Das betreute Kundenvolumen wuchs hingegen weiter deutlich von 11,6 auf 12,8 Mrd. Euro.