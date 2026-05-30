Nach Natters fixierte auch Tirol-Ligist Münster vorzeitig den Aufstieg

Das Fußball-Unterhaus schreitet in großen Schritten dem Saisonfinale entgegen und in der Hypo Tirol Liga sind fünf der sechs Aufstiegstickets vergeben. Nach Tabellenführer Absam, Stubai und Haiming fixierten am Freitagabend der FC Natters und am Samstagabend der SC Münster vorzeitig den Sprung in die neue Tiroler Liga. Münster musste am Samstag lange zittern, ehe Yannick Funck in der 93. Minute das 1:0-Siegtor schoss - per Dropkick ins Kreuzeck ließ der Deutsche die Unterländer spät jubeln.