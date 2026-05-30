Verspätungen auf Bahnstrecke zwischen Verona und Brenner: Trenitalia vermutet Brandstiftung

In der Provinz Verona wurde am Samstag die Bahninfrastruktur durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zugverbindungen auf der Nord-Süd-Achse durch die Alpen wurden massiv beeinträchtigt. Die Trenitalia geht von einem vorsätzlichen Akt aus. Ersatzbusse wurden eingesetzt.

Während der laufenden Totalsperre am Brenner ist es am Samstag im Bahnverkehr an der Grenze zwischen Italien und Österreich zu erheblichen Beeinträchtigungen gekommen. Nach Angaben der italienischen Bahngesellschaft Trenitalia wurde die Bahninfrastruktur in der Provinz Verona durch unbekannte Täter beschädigt. Die Zugverbindungen auf der Nord-Süd-Achse durch die Alpen wurden dadurch massiv beeinträchtigt.

Am frühen Samstag brach in der Nähe des Bahnhofs Domegliara nördlich von Verona ein Feuer aus. Nach Angaben des Bahnunternehmens handelt es sich jedoch um einen mutmaßlich vorsätzlichen Eingriff, bei dem eine technische Anlage der Bahnstrecke in Brand geraten und beschädigt worden sei. Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr entlang der transalpinen Verbindung waren erheblich, berichtete Trenitalia. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls und zur Identität der mutmaßlichen Täter laufen.

Erhebliche Fahrzeitverlängerungen

Hochgeschwindigkeitszüge, Intercity- und Regionalzüge mussten teilweise erhebliche Verspätungen hinnehmen. Nach Angaben von Trenitalia waren Fahrzeitverlängerungen von bis zu fast zwei Stunden möglich. Regionalzüge konnten zudem verkürzt verkehren oder ganz ausfallen. Für einzelne Verbindungen wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Die Störungen fallen mit der Demonstration am Brenner zusammen, die zeitgleich zu Einschränkungen im Straßenverkehr zwischen Italien und Österreich führt. Die Behörden hatten Reisende im Vorfeld dazu aufgerufen, nach Möglichkeit auf Autofahrten zu verzichten und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.