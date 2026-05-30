Autos stießen in Kössen frontal zusammen: Drei Personen verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Walchseestraße (B 172) in Kössen. Wie die Leitstelle mitteilt, stießen kurz nach 14 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Verletzter wurde mit Rettungshubschrauber Christophorus 4 in Krankenhaus nach Kufstein geflogen, zwei Verletzte mit dem Rettungswagen nach St. Johann transportiert.