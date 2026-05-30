Vier Verletzte in Kössen bei Unfall mit drei beteiligten Pkw

Ein Unfall mit drei beteiligten Pkw auf der Walchsee Bundesstraße (B172) in Kössenhat Samstagnachmittag einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte gefordert. Ein 24-jähriger Bulgare war mit zwei Straßenleitpflöcken kollidiert und dann im Gegenverkehr gegen das entgegenkommende Auto eines 19-Jährigen geschleudert worden. Ein nachfolgender 69-Jähriger fuhr daraufhin auf das Heck des Wagens des 19-Jährigen auf.

Letzteres Auto kam neben der Fahrbahn zum Stillstand, das Fahrzeug des 69-jährigen Deutschen hingegen nach einigen Metern in einem Feld, berichtete die Polizei. Durch den Unfall wurde der Bulgare schwer verletzt und schließlich mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Drei Insassen im Pkw des 19-jährigen Deutschen erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die vier Insassen im Auto des 69-Jährigen blieben hingegen unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.