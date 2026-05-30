Ausgleich in Minute 101: Tiroler Trio jubelte mit Austria Wien über Doublegewinn

Ein unglaubliches Herzschlagfinale spielte sich am Samstagnachmittag in der Frauen-Fußball-Bundesliga ab. Durch den 1:1-Ausgleich in der 101. Minute gegen Verfolger St. Pölten sicherte sich Austria Wien am finalen Spieltag doch noch den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Die unterlegenen Serienmeisterinnen aus Niederösterreich waren nach zehn Titeln in Serie gleichzeitig entthront. Und drei Tirolerinnen waren beim vollendeten Double (Liga, Cup) im Austria-Trikot mittendrin statt nur dabei: Torhüterin des Jahres Jasmin Pal, Verteidigerin Katharina Schiechtl und Offensivfrau Lena Triendl.