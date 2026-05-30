Ausgleich in Minute 101: Tiroler Trio jubelte mit Austria Wien über Doublegewinn
Ein unglaubliches Herzschlagfinale spielte sich am Samstagnachmittag in der Frauen-Fußball-Bundesliga ab. Durch den 1:1-Ausgleich in der 101. Minute gegen Verfolger St. Pölten sicherte sich Austria Wien am finalen Spieltag doch noch den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.
Die unterlegenen Serienmeisterinnen aus Niederösterreich waren nach zehn Titeln in Serie gleichzeitig entthront. Und drei Tirolerinnen waren beim vollendeten Double (Liga, Cup) im Austria-Trikot mittendrin statt nur dabei: Torhüterin des Jahres Jasmin Pal, Verteidigerin Katharina Schiechtl und Offensivfrau Lena Triendl.
Schiechtl wäre fast zur tragischen Heldin mutiert: Die Imsterbergerin verschuldete in Minute 95 einen Elfmeter, kassierte Rot und St. Pölten sah nach der 1:0-Führung wie der Meister aus. Dann schlug die Austria – die aufgerückte Pal hatte beim Ausgleich durch Carina Wenninger ihre Beine im Spiel – mit der letzten Aktion zurück. Die Emotionen schlugen Purzelbäume. (TT.com)