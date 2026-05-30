Telefonieren ohne Handy
Der Countdown läuft: Jetzt geht es den letzten Telefonzellen an den Kragen
Nicht nur kaputte und beschmierte Telefonzellen werden abgebaut. Nur für einen Teil wird es künftig ein zweites Leben mit neuer Funktion geben. Bis zum Jahr 2022 gab es österreichweit noch knapp 11.000 Telefonzellen.
© Falk
Wegen einer Gesetzesänderung ist das Ende der klassischen Telefonzelle besiegelt: In Tirol gibt es noch 367. Ein Abbauplan ist in Ausarbeitung, nur ein Teil wird neu genutzt werden.